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14 Ağu 2026 10:08

Devrim Muhafızları'nın yeni Donanma Komutanı'ndan "Hürmüz" yorumu

Devrim Muhafızları'nın yeni Donanma Komutanı'ndan "Hürmüz" yorumu

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Ozmayi, “Hürmüz Boğazı kapalıdır. Hareketlilik üzerindeki hakimiyetimiz tam ve kararlıdır” dedi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Ozmayi, “Hürmüz Boğazı kapalıdır. Hareketlilik üzerindeki hakimiyetimiz tam ve kararlıdır. Bu boğazdaki hiçbir hareket Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının gözünden kaçmaz" ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililerin iddialarına da değinen Tuğamiral Ozmayi, "Gerçek, sahada görülmeli, bildirilerde ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu iddia etmişti.

News ID 1937939

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