İran ve Yunanistan Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erakçi, ABD’nin İran’a yönelik, deniz ablukasının sürdürülmesi ve İslamabad Mutabakatı’nın ihlali de dâhil olmak üzere yasadışı ve saldırgan eylemlerinin devam ettiğine işaret ederek, İran’ın ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Yunan mevkidaşına, Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin güvenli geçiş güzergâhlarının belirlenmesi için Umman ile yürütülen görüşmelerin son durumu hakkında bilgi veren Erakçi, “Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut güvensizlik, ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik askeri saldırısının doğrudan bir sonucudur. Uluslararası toplum, bu durumdan dolayı saldırgan ve hukuku ihlal eden tarafları hesap vermeye çağırmalıdır” ifadelerini kullandı.

Abbas Erakçi ayrıca, Avrupa Birliği’nin insan hakları konusundaki ikiyüzlü tutumunu eleştirerek, bazı Avrupalı tarafların Siyonist rejime verdiği kapsamlı destek ile bu rejimin Filistinlilere yönelik soykırımına ve Lübnan ile İran’da işlediği savaş suçlarına karşı kayıtsız kalınmasını gündeme getirdi. Erakçi, insan hakları bahanesiyle İran’a karşı yayımlanan müdahaleci bildirileri reddederek, Avrupa Birliği’nin insan hakları alanındaki tutumu nedeniyle başkalarına ders verme konusunda hiçbir ahlaki konuma sahip olmadığını vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı da, gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik süreçlere destek verirken, ülkesinin her türlü teknik ve uzmanlık desteğine hazır olduğunu açıkladı.

Taraflar, görüşmede mevcut istişarelerin sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin korunması konusunda mutabık kaldı.