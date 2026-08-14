Pezeşkiyan'dan Pakistan'a kutlama mesaj

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan’ın Bağımsızlık Yıldönümü dolayısıyla ülkenin Başbakanı Şahbaz Şerif’e tebrik mesajı yolladı.

Pezeşkiyan’ın kaleme aldığı tebrik mesajında, 14 Ağustos Bağımsızlık Günü'nün Pakistan’ın büyük milletinin kazanımlarını onurlandırmak için değerli bir fırsat olduğunu ve iki ülke arasındaki köklü ve stratejik ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesi yolunda yeni bir dönüm noktası teşkil ettiğini belirtti.

Pezeşkiyan mesajında, “Şüphesiz, iki millet arasındaki derin tarihi, kültürel, medeniyet ve halk bağları, ikili ilişkilerde daha aydınlık ufukların çizilmesi için değerli bir sermayedir” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki milletin ortak çıkarlarının ve kaderinin her zamankinden daha fazla birbirine bağlı olduğunu ve bu gerçeğin, Tahran ile İslamabad arasındaki işbirliğinin gerekliliğini iki kat artırdığını vurgulayarak, İran’ın iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirmek ve iki milletin ortak çıkarlarını temin etmek için daha etkili adımlar atılmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca Pakistan halkı için huzur, refah ve esenlik temennisinde bulundu.