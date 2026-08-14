ABD'nin dev uçak gemisinde psikolojik kriz

ABD’nin İran savaşı nedeniyle görev süresi uzatılan USS Abraham Lincoln uçak gemisinde yaklaşık 5 bin askerin aylar süren kesintisiz deniz görevi nedeniyle ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşadığı bildiriliyor.

USS Abraham Lincoln 250 günü aşkın bir süredir Ortadoğu'da bulunuyor.

Yaklaşık dokuz aydır gemiden karaya inmeyen personelin gıda kıtlığı, bozuk su tesisatı ve bitkinlikle boğuştuğu bildiriliyor.

İçeriden haber alan askeri haber siteleri, bazı denizcilerin denize atlamaya çalıştığını da bildirirken, aileler gemideki ruh sağlığı sorunlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Konu Kongre'de de gündeme geldi ve parlamenterler ABD Savaş Bakanlığı'ndan yanıt istedi.

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth Perşembe günü yaptığı açıklamada, koşullara ilişkin raporların "tamamen yanlış aktarıldığını" iddia etti.

USS Abraham Lincoln, 21 Kasım 2025'te Kaliforniya'daki San Diego'dan ayrılarak Güney Çin Denizi'ne yönelik bir göreve çıktı.

Gemi daha sonra ABD yönetiminin İran'a yönelik askeri hazırlıkları kapsamında yeniden yönlendirildi ve Ocak 2026'da Ortadoğu'ya ulaştı.

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington, USS Abraham Lincoln'un yerine USS George Washington uçak gemisini bölgeye göndermeye hazırlanıyor.

ABD'li yetkililer, Lincoln'un görevden alınarak değiştirilmesi planının, gemideki yaşam koşullarına ilişkin tartışmalar başlamadan önce hazırlandığını öne sürüyor.