Reuters iddia etti: İran ve ABD anlaşmaya yaklaştı

Reuters'ın konuya yakın Pakistanlı kaynaklara dayandırdığı habere göre, İran ve ABD’nin, savaşın bitimi için tek sayfalık bir mutabakat metni' üzerinde anlaşmaya yaklaştığı ileri sürüldü.

Reuters’ın, ABD merkezli CNBC kanalını kaynak gösterdiği haberde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün, “Washington'un 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz.” açıklamasına yer verildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, dün yaptığı açıklamada, İran-ABD müzakerelerinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Pakistanlı bakan, "Amacımız, krizi taraflar için kazan-kazan esasına dayalı bir anlaşmayla sonlandırmaktır" demişti.