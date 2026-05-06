İsrail'den itiraf: Lübnan'ın güneyinde iki askerimiz yaralandı

Siyonist ordu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda iki askerinin yaralandığını itiraf etti.

İşgalci ordunun açıklamasında yaralanan iki askerin yeri belirtilmedi.

Öte yandan Siyonist rejimin sağlık bakanlığı, dün hastanelere 13 yaralının daha götürüldüğünü açıkladı. Şubat'ın son günlerinde Tel Aviv saldırısının başlamasından bu yana yaralı Siyonist sayısı 8 bin 604'e çıktı.

İran ile ateşkes sonrası kuzey cephede yaralanan ve Hizbullah'la çatışmada yaralanan Siyonist sayısı 703'e yükseldi.

Tel Aviv rejimi aldığı darbeleri gizlemek için geniş kapsamlı bir sansür uyguluyor.

