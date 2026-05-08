8 May 2026 18:52

İranlı milli sporculardan Mısır'da büyük başarı

Mısır’da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda mücadele eden İran Milli Takımı toplam 6 madalya kazandı.

Mısır’ın İsmailiye kentinde düzenlenen şampiyonada İran’ı süper ağır sıklet (+110 kg) kategorisinde temsil eden Hamîdreza Muhammedî Tenhâ ile Tâhâ Nematî Mogaddem podyuma çıktı. Bu kategoride 12 halterci mücadele etti.

Hamîdreza Muhammedî Tenhâ yarışmaları 3 altın madalya ile tamamlarken, Tâhâ Nematî Mogaddem ise 3 gümüş madalya kazandı.

Ayrıca Sührâb Moradî’nin başantrenörlüğünü yaptığı İran Gençler Halter Milli Takımı, takım sıralaması ve puanlamada sekizinci kez dünya şampiyonu oldu.

Azar MAHDAVAN

