ABD, Tahran-Washington görüşmeleri için Barzani’den ev sahipliği talep etti

ABD merkezli haber sitesi Axios, Washington ve Tahran arasındaki gerilimi sona erdirmek amacıyla yürütülen gizli bir diplomatik girişimi ifşa etti. İddiaya göre, Mayıs ayı ortasında ABD’li yetkililer, iki ülke arasında resmi olmayan bir kanal açmak için Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile temasa geçti.

Gabbard ve McGurk Devrede

Haberde, dönemin ABD İstihbarat yetkilisi Tulsi Gabbard’ın, Barzani’ye ulaştığı ve bu girişimin bizzat Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in onayıyla gerçekleştiğini belirttiği aktarıldı. ABD’nin Orta Doğu konusundaki kıdemli danışmanı Brett McGurk ise Barzani’yi “hem Tahran hem de Washington nezdinde saygın, pragmatik ve kriz anlarında çözüm üreten bir isim” olarak tanımlayarak bu arayışın arkasındaki stratejik tercihi doğruladı.

Erbil’de “Güvenlik” Engeli

Washington’ın talebi oldukça netti: Erbil’de ABD’li ve İranlı üst düzey müzakerecilerin katılacağı gizli bir toplantıya ev sahipliği yapmak.

Ancak girişim, İran’ın güvenlik endişelerine takıldı. Tahran yönetimi teklifi doğrudan reddetmese de, Erbil’in İsrail istihbaratı (Mossad) açısından “nüfuzlu bir bölge” olduğunu vurguladı. İranlı yetkililer, İsrail’in Erbil’de aktif olduğunu, bu nedenle müzakere sürecinde veya seyahat esnasında suikast riski bulunduğunu belirterek görüşmeyi kabul etmedi. Sonuç olarak, planlanan “Erbil Zirvesi” hiçbir zaman gerçekleşemedi.