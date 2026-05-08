8 May 2026 20:10

Bakayı: İran’ın ABD’nin teklifine vereceği yanıt inceleniyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayı, müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Konuyu inceliyoruz; nihai sonuca ulaştığımızda mutlaka duyuracağız” dedi.

Bakayı, Şehit Laricani anma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dün gece gerçekleştirilen eylem hem uluslararası hukukun açık ihlalidir hem de ateşkesin ihlalidir. Elbette ülkenin savunucuları düşmana ağır bir karşılık verdi ve tüm güçleriyle düşmanın saldırganlığını püskürttüler” ifadelerini kullandı.

Bakayı, “Resmî olarak ateşkes durumundayız. Silahlı kuvvetlerimiz tam hazırlık halindedir; gelişmeleri dikkatle takip ediyorlar ve gerekli görüldüğünde her türlü saldırı ve maceracılığa tüm güçleriyle karşılık verirler. Ancak şunu söylemek gerekir ki, düşmanlığınız etkisiz hâle getirilmiştir” dedi.

Sözcü, müzakerelere ilişkin olarak ise, “Süreç inceleniyor; nihai sonuca ulaştığımızda mutlaka açıklayacağız” ifadelerini yineledi.

Azar MAHDAVAN

