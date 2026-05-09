Wall Street Journal: İran ve ABD Görüşmeleri Yeniden Başlayabilir

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, İran ile ABD arasında dolaylı görüşmelerin önümüzdeki hafta başında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yeniden başlayabileceğini öne sürdü.

Gazete, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde tarafların arabulucularla birlikte 14 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinde çalıştığını yazdı. Söz konusu metnin, savaşın sona erdirilmesine yönelik bir aylık müzakere sürecinin çerçevesini belirleyeceği ifade edildi.

Haberde ayrıca, taslak belgede İran’dan Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı azaltmasının istendiği, buna karşılık ABD’nin ise müzakerelerin başlamasından sonraki 30 gün içinde İran limanlarına yönelik ablukayı kademeli olarak kaldırmasının öngörüldüğü belirtildi.