Irak petrolünü taşıyan yakıt tankeri Suriye'de patladı

Arap medyasına göre, Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrük İdaresi Halkla İlişkiler Müdürü Mazen Alluş, Irak’tan gelen yakıt tankerlerinin kaza geçirdiğini duyurdu.

Alluş, "Al-Arabiya sınır kapısından Banyas Limanı rafinerisine giden Iraklı yakıt tankerlerinden oluşan bir konvoy İdlib kırsalındaki M4 karayolunda kaza geçirdi." dedi.

Alluş, ilk bilgilere göre iki tankerin kontrolünü kaybettiğini ve çarpışmanın ardından tankerlerden birinin patlayarak alev aldığını belirtti.

Suriyeli yetkili, kazada ağır hasar gören bir araba sürücüsünün hayatını kaybettiğini ve 3 sürücünün hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Irak, geçtiğimiz ayda Suriye üzerinden 'siyah petrol' ihracatına başlamıştı.



