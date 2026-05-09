İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı'ndan Bahreyn'e sert uyarı

İbrahim Azizi, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Bahreyn’in ABD ile birlikte BM Güvenlik Konseyi'ne İran karşıtı tasarı sunmasına tepki gösterdi.

Azizi, “ABD’nin tasarısını destekleyen Bahreyni gibi küçük ülkeleri, bu eylemin ciddi sonuçları konusunda uyarıyoruz. Hürmüz Boğazı'nın kapılarını kendinize sonsuza dek kapatmayın!” dedi.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani de, ABD ve Bahreyn’in Hürmüz Boğazı’na ilişkin hazırladığı Güvenlik Konseyi karar taslağının “siyasi ve taraflı” olduğunu savunarak üye ülkelere taslağı reddetme çağrısı yaptı.

Nisan ayında sunulan önceki tasarı da Rusya ve Çin tarafından reddedilmişti. Moskova ile Pekin, o dönemde metnin gerilimi tırmandırabilecek "açık çek" niteliği taşıdığını belirtmişti. Tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nde 11 üyenin desteğini almasına rağmen kabul edilmemişti.

Tasarıya başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar olmak üzere Fars Körfezi’n kıyısı olan Arap ülkelerinin destek verdiği kaydediliyor.