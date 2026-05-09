Bahreyn'de Şii Müslümanlara yönelik baskılar sürüyor

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalına göre, Bahreyn rejimi, ülkedeki Şii Müslümanalra karşı uyguladığı baskıcı politikalarını sürdürüyor.

Ülkede güvenlik güçlerinin çok sayıda Şii din adamını hedef alan geniş çaplı baskın ve gözaltı faaliyetleri yürüttüğü bildirildi.

El-Ahed kanalının haberine göre güvenlik güçleri, din adamı ve medrese hocası Şeyh Mahmud Ali’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında Şeyh Casim Hayyat, Şeyh Münir Maatuk, Şeyh Raid es-Sitri, Şeyh Ali Humeydan, Şeyh Eyyub Bahreyni ve Şeyh İsa Mümin de yer aldı.

Operasyonların daha sonra başka din adamlarını da kapsadığı belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında Şeyh Ali Rahme, Şeyh Hani Benna, Şeyh Fadıl ez-Zaki, Şeyh Ali Mutegavvi, Şeyh GazieSemmâk ve Şeyh Muhammed Cevad Şehabi bulunduğu kaydedildi.

Bahreyn makamlarının ayrıca Şeyh Casım Mümin, Şeyh Rıza Kaffas, Şeyh Hamid Aşur, Şeyh Cemil Ali, Şeyh Muhammed Harrasi ve Şeyh Sadık Afiye’yi de gözaltına aldığı aktarıldı.

Operasyonların ülkedeki Şii din adamlarını hedef alan süregelen faaliyetlerin parçası olduğu ifade edildi.

Gözaltıların bazı diğer din adamlarını da kapsadığı belirtildi. Bu isimler arasında Şeyh Hüseyin Mahrus, Şeyh Ali Sened, Seyyid Sadık Maliki, Şeyh Ali Naci, Seyyid Hüseyin Kerani ve Şeyh Ali Hasan Seybii yer aldı.

Bahreyn güvenlik güçlerinin ayrıca Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın oğulları Muhammed Taki ile Abdülhakim’i de evlerine düzenlenen baskının ardından gözaltına aldığı bildirildi.

Bahreynli meddahın vatandaşlığı iptal edildi

Bahreynli Şii meddah "Muhammed Golum" bugün paylaştığı bir videoda, Bahreynli yetkililerin vatandaşlığını iptal ettiğini ve ülkeyi terk etmeye zorladığını duyurdu.

Manama rejimi, İran'la bağlantılı 41 kişiyi tutukladığını iddia etti

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı 41 kişiyi tutukladığını iddia etti.

