Şehit Ayetullah Hamaney'in hayatını anlatan kitap Rusya'da basıldı

Rusya'nın en büyük yayınevi AST, Şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in hayatını anlatan “14. Koğuş” adlı kitabı yayımladı.

Rusça'ya kazandırılan kitap Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in mücadelelerle dolu yaşamının bir bölümünü kendi diliyle aktardığı otobiyografik bir eserdir. İran’ın Şah dönemindeki istihbarat örgütü SAVAK tarafından aranırken çektiği sıkıntılar, hapishanelerde yaşadığı eziyetler, şahit olduğu ilginç anekdotlardan bizlere kalan ise bir yaşam öyküsünden ziyade, hem şahsi hem de toplumsal kemâlâta hayatını adamış olan bir insanın verdiği samimi ve ulvi mücadelelerdir.

İran'ın ikinci İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, ABD ve Siyonist rejimin Şubat'ın sonlarında Tahran'a düzenlediği terör saldırısı sonucu şehit düşmüştü.