İran'dan UAEA Başkanı Grossi'nin tavrına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, X hesabından yaptığı açıklamada, Grossi'nin İran konusundaki ifadelerine karşılık verdi.
Bekayi, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) görevi doğrulama faaliyetleri yapmaktır, Hürmüz Boğazı, İran'ın füzeleri veya Tahran'ın nasıl davranması gerektiğine dair siyasi mesajlar vermek değildir.
Mesleki tarafsızlık ilkesinin, siyasi sinyal verme veya kişisel hırslar uğruna tehlikeye atılması, kurumların güvenilirlikerini ve zamanla etkisini kayetmesine yol açar” ifadelerini kullandı.
