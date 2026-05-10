FIFA Başkanı, İran Takımı'na ABD'de başarılar diledi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran Milli Futbol Takım'a 2026 Dünya Kupası’nda başarılar diledi.

Gianni Infantino, Nisan ayında Washington'da düzenlenen bir forumda yaptığı açıklamada, İran Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılımının kesinleştiğini duyurdu.

G Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile aynı grupta yer alan İran takımı, ABD'nin Los Angeles kentinde iki ve Seattle kentinde ise bir maça çıkacak.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Turnuvadaki maçlar 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.