İran ABD'yi Lahey'e şikayet etti

Tahran yönetimi, "İran nükleer tesislerine yönelik askeri saldırı", "ekonomik yaptırımlar uygulama" ve "güç kullanma tehdidi" gerekçeleriyle ABD’yi Lahey'deki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne şikayet etti.

İran, ABD’nin 12 günlük savaş sırasında 1981 Cezayir Anlaşması’nı ihlal ettiğini savunuyor.

ABD, 2025 yaz ayında, İsrail rejimi ile İran arasında yaşanan 12 günlük savaş sırasında, İran'ın üç nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran yönetimi mahkemeden, ABD’yi anlaşmanın birinci maddesini ihlal etmekle suçlamasını; bu ülkenin İran’ın iç işlerine yönelik doğrudan ve dolaylı müdahalelerine derhâl son vermeye zorlanmasını; ayrıca ihlallerin tekrarlanmayacağına dair güvence sunmasını ve İran’a verilen tüm zararları eksiksiz olarak telafi etmesini talep etti.

Cezayir Anlaşması’nın ilk maddesine göre, ABD hükümeti İran'ın iç işlerine doğrudan veya dolaylı, siyasi veya askeri olarak müdahale etmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştur.

