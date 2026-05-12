İsrail basını: Washington, İran karşısında çıkmaza girdi

Siyonist İsrail basınında yer alan bir haberde, İran ile ABD arasındaki diplomatik temasların çıkmaza girdiği belirtildi.

“Israel Hayom” gazetesi, İran’ın öne sürdüğü ön şartların Washington açısından kabul edilemez olduğunu savunarak, “Beklendiği gibi İran, ABD’nin kabul edemeyeceği ön koşullar ortaya koydu. Böylece yeniden başlangıç noktasına dönmüş olduk” ifadelerine yer verdi.

Haberde, İran tarafından Hürmüz Boğazı’nın güvenli şekilde yeniden açılmasına ilişkin sunulan girişimlere de değinildi.

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın yanıtından rahatsız olduğunu ileri sürerek, Trump şu aşamada çıkmazı aşmaya çalışmak için Pekin’e gideceğini belirtti.

Israel Hayom, İsrail’in Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve İran’a yönelik saldırıları nedeniyle dünya kamuoyunda artan olumsuz tepkiye de dikkat çekti.

Haberde, “İsrail 7 Ekim’den bu yana birçok cephede savaştı ancak hâlâ kalıcı bir siyasi çözüm üretmeyi ya da küresel kamuoyunun desteğini kazanmayı başaramadı” denildi.

Gazete ayrıca İran’ın bölgedeki etkinliğini yeniden artırdığını savunarak, “İran nükleer programını, füze kapasitesini ve vekil güçlerini yeniden inşa etmeyi başardı. Hatta Hürmüz Boğazı’nı kapatarak bölgesel krizi küresel bir enerji krizine dönüştürebilir” ifadelerini kullandı.