İran Dışişleri Bakanlığı’ndan Kuveyt’e tepki

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Kuveyt Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının İran’ın Kuveyt’e yönelik düşmanca eylemler planladığı yönündeki iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kuveyt hükümetinin, rutin deniz devriyesi görevi kapsamında görev yapan ve navigasyon sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle Kuveyt kara sularına giren dört İranlı görevli hakkında siyasi ve propaganda amaçlı tutum sergilemesi sert şekilde kınandı.

İran Dışişleri Bakanlığı açıklamanın devamında, İran’ın başta Kuveyt olmak üzere tüm bölge ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini temel politika olarak benimsediğini hatırlattı.

Bakanlık ayrıca, Kuveyt makamlarından aceleci açıklamalardan ve temelsiz suçlamalardan kaçınmalarını, mevcut meseleleri resmi diplomatik kanallar aracılığıyla takip etmelerini beklediklerini ifade etti.

Açıklamanın sonunda ise, uluslararası hukuk çerçevesinde Kuveyt’teki İran Büyükelçiliği’nin gözaltındaki İran vatandaşlarına en kısa sürede erişim sağlamasının gerekliliği vurgulanırken, söz konusu kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.