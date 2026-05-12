ABD donanması Irak petrolü taşıyan tankeri geri çevirdi

Uydu gemi izleme verilerine göre, İran’ın izniyle Hürmüz Boğazı’ndan geçen ve Irak petrolü taşıyan bir tanker ABD donanması tarafından geri çevrildi.

Dün “Agios Fanourios” adlı Yunan bayraklı tanker, Hürmüz Boğazı’nı geçtikten sonra Umman Denizi’nde sinyal göndererek Vietnam’daki varış noktasına doğru hareket etmişti.

Deniz trafiğini takip eden “Mench Osint” adlı hesap ise yaptığı paylaşımda, Irak petrolü taşıyan bu tankerin İran’ın kontrol ettiği boğazdan geçtiği gerekçesiyle geri dönmek zorunda bırakıldığını belirtti. Paylaşımda ayrıca, küresel ekonomide yaşanabilecek olası sorunlardan İran’ın değil ABD’nin sorumlu olduğu açıkladı.