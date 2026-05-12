Aliyev ile Şahbaz Şerif İran’ı görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Bu görüşmede iki ülke arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik bağları bir kez daha vurgulanırken, ticaret, enerji ve işbirliği alanlarında ilişkilerin daha da geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede ayrıca Ortadoğu’daki gelişmeler ve barış çabaları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Aliyev, İran ile ABD arasında ateşkes sağlanmasına yönelik Pakistan’ın girişimlerini takdirle karşıladığını ifade etti.

İki lider, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalırken, yıl içerisinde yüz yüze görüşme gerçekleştirme temennilerini dile getirdi. Şahbaz Şerif, Aliyev’i uygun bir zamanda Pakistan’a resmi ziyaret için davet etti.