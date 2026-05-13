İran: ABD ve İsrail eğlence olarak insan öldürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'nin kişisel sosyal medya hesabında yayımlanan mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Din, etnik köken, milliyet, ırk ya da herhangi bir farklılık gözetmeksizin tüm onurlu ve vicdan sahibi insanlara; Müslümanlara, Yahudilere, Hristiyanlara, Sihlere, Hindulara, Budistlere ve diğer tüm inanç mensuplarına; Ve herhangi bir dine mensup olmadığını söylemesine rağmen barış, adalet ve insan onuru gibi evrensel değerlere derinden bağlı olan herkese:

ABD ve İsrail; nükleer silaha sahip iki rejim olarak, 28 Şubat 2026’da, bir yıl dolmadan ikinci kez, müzakere sürecinin ortasında İran’a karşı saldırgan ve yasa dışı bir savaş başlattı.

Unutmayalım ki Haziran 2025’te de aynı gerekçeyle İran’a saldırmış ve İran’ın nükleer programını tamamen yok ettiklerini iddia etmişlerdi.

Uyanık olalım:

Bu savaş toprak, kaynak ya da jeopolitik üzerine değildir. Bu savaş, çağımızda ve gelecek nesiller için ‘iyi’ ile ‘kötü’nün gerçek anlamını belirleyecek bir savaştır.

Barış yanlısı İran halkına dayatılan şey, konvansiyonel bir savaş değildir.

Bir tarafta savaş hukukunu ihlal etmekten ve insani ilkeleri ayaklar altına almaktan zevk alanlar var; eğlence olsun diye insan öldürenler, ailelerine acı çektirmek için çocukları katledenler ve sadece yeni füzelerinin yıkım gücünü test etmek amacıyla kadın spor salonlarını hedef alanlar…

Bu savaş, ‘daha fazla eğlence’ için silahsız gemileri batırmakla övünenlerle, saldırı altında bile masum insanların hayatını korumak için elinden geleni yapan bir halk arasındadır.

Bu savaş, şiddetlerini meşrulaştırmak için yalan üreten profesyonel yalancılarla; yalnızca kendi iradesine ve gücüne dayanarak vatanını ve insanlık onurunu savunan onurlu bir halk arasındadır.

Bu savaş, kararlarını ahlaki hesaplaşmalarla şekillendirenlerle; temiz bir vicdanla hareket edenler arasındadır.

Bu savaş, insanlığın geleceğini belirleyecek kritik bir mücadeledir. İnsan uygarlığının kazanımları olan insan hakları, hukukun üstünlüğü ve temel ahlaki değerlerin ayakta kalıp kalmayacağını belirleyecektir.

Bir seçim yapmak zorundayız:

Zorbalık yapan, kibirli ve hesap vermeyen köle efendilerinin hâkim olduğu; zor, yalan ve şantajla yönetilen bir dünya mı istiyoruz?

Yoksa saygı, adalet, barış ve insan onuru üzerine kurulu bir dünyanın yanında mı duracağız?

İnsanlığın vicdanı henüz ölmedi. Ancak bugünlerde sessiz kalmak, kötülüğe ortak olmak anlamına gelir.

Eğer barbarlığa ve emperyalizme karşıysak, ahlaki cesaret göstermeli; konuşmalı, harekete geçmeli ve tarih bizi yargılamadan önce doğru tarafta durmalıyız.

Seçim sizin ve tarih hepimizin nasıl davrandığını kaydedecek.”