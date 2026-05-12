İranlı komutan: Tehditlere anında cevap verilecek

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Rıza Telayi Nik, bugün Tahran’da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Tuğgeneral Rıza Telayi Nik, ABD ile müzakerelere işaret ederek, “Gerek sahada gerekse masada Amerikan düşmanı, İran ulusunun meşru ve haklı haklarına boyun eğmelidir. İran halkının mantıklı ve meşru haklarını güvence altına almadan, düşman içinde bulunduğu bataklıktan çıkamaz” dedi.

“Düşmanın her türlü yeni tehdidine ve saldırısına anında cevap verilecek” diyen Tuğgeneral Telayi Nik, verilecek karşılığın kararlı ve sert olacağını vurguladı.

İranlı komutan, “ABD’ye ait savaş gemilerinin sürekli olarak çatışma bölgesinden kaçması, Devrim Muhafızları ve İran Ordusu’nun sahadaki iradesini ve kabiliyetini sergiliyor” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Telayi Nik, İran Silahlı Kuvvetleri’nin düşmanın her türlü saldırganlığına üzücü bir şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.