Fidan'dan İran-ABD müzakereleriyle ilgili önemli açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ziyareti kapsamında bulunduğu Doha’da, Dışişleri Bakanı Al Sani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fidan, İran-ABD müzakerelerine dair şunlar söyledi:

“Müzakerelerin zor tarafları var ama iyi taraflarını söyleyeyim. İki taraf da savaşın bitmesini istiyor, Hürmüz Boğazı’nın açılmasını istiyor.

Problem bunun nasıl kağıda döküleceği. Şu anda ortada gidip gelen mesajların doğası da biraz bu. İnşallah bu neticeye ulaşır, aksini düşünmek bile istemiyoruz.

Savaş, dünyaya potansiyel bir yıkım getirmekte, Hürmüz Boğazı açıklamalı.”

Fidan, ülkesinin Katar ile birlikte Pakistan'daki görüşmeleri desteklediğini ve her iki tarafın da savaşı sona erdirmeyi amaçladığını belirtti.

Al Sani: Katar ve Türkiye, Pakistan'ın çabalarını destekliyor

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, ise "Katar ve Türkiye, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için Pakistan'ın arabuluculuk çabalarını destekliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Doha ziyareti kapsamında ilk olarak Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi.