Dışişleri Bakanı Erakçi Hindistan'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Hindistan’a gitti.

Erakçi, zirve marjında çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, India Today Global kanalına verdiği demeçte, “Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistan’ın ev sahipliğindeki kritik BRICS toplantısına katılmayı planlıyor” dedi.

Bekayi, “İran ve Hindistan, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesidir ve her iki örgütte de işbirliğimiz iyi seviyededir” ifadesini kullandı.

Bekayi, Bakan Erakçi’nin toplantı marjında Hindistan Dışişleri Bakanı da dahil olmak üzere etkinliğe katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacağını bildirdi.

Hindistan, bu sene BRICS'in başkanlık görevini üstlenecek ve BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.