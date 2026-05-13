Bakan Erakçi'den Kuveyt'e sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kuveyt, ihtilaf ve gerilim yaratma amacıyla Fars Körfezi'nde bir İran teknesine yasadışı bir şekilde saldırıp 4 vatandaşımızı gözaltına aldı. Bu yasadışı eylem, ABD’nin İran'a saldırmak için kullandığı bir adanın yakınlarında gerçekleşti” dedi.

Kuveyt’te gözaltına alınan 4 İran vatandaşının serbest bırakılması çağrısında bulunan Erakçi, “Karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz” ifadesini kullandı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, bir grup Devrim Muhafızları askerinin Bubiyan Adası'na girerek Kuveyt güçleriyle çatıştığını iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ise, Kuveyt yetkililerinin İran’ın Kuveyt’e karşı düşmanca eylem planladığı yönündeki iddialarını reddederek, gözaltına alınan İran vatandaşlarına konsolosluk erişimi sağlanmasını ve serbest bırakılmalarını istemişti.