Bloomberg: İran'ın Kuveyt'e füze saldırısında 5 ABD personeli yaralandı

Bloomberg, İran’ın perşembe günü sabaha karşı düzenlediği balistik füze saldırısında Kuveyt’teki bir hava üssünde görev yapan bazı Amerikan personelinin yaralandığını ve önemli maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Habere göre, saldırı sonucunda yaklaşık beş kişi, aralarında askerler ve sözleşmeli personelin de bulunduğu kişiler yaralandı. Ayrıca bir adet MQ-9 Reaper tamamen imha edilirken, en az bir başka Reaper İHA da ağır hasar aldı. Her bir İHA’nın değerinin yaklaşık 30 milyon dolar olduğu belirtildi.

Bloomberg’e konuşan ve olay hakkında doğrudan bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynak, Kuveyt hava savunma sistemlerinin İran yapımı Fateh-110 füzesini önlediğini, ancak füzenin parçalarının daha sonra Ali Al Salem Hava Üssü'ne isabet ettiğini öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe sabahı yayımladığı açıklamada ABD’nin ateşkesi ihlal eden saldırısına karşılık olarak bir Amerikan hava üssünü hedef aldığını doğruladı.

Açıklamada, ABD ordusunun aynı gün sabaha karşı Bender Abbas Havalimanı yakınlarındaki bir noktaya hava mühimmatıyla saldırı düzenlediği, buna karşılık saldırının çıkış noktası olarak gösterilen Amerikan hava üssünün saat 04.50’de vurulduğu belirtildi.

Devrim Muhafızları ayrıca saldırıyı “ciddi bir uyarı” olarak nitelendirerek, ABD’nin benzer eylemleri tekrarlaması halinde İran’ın vereceği karşılığın daha sert olacağı uyarısında bulundu.