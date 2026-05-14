Erakçi, Hint mevkidaşı Jaishankar ile ayak üstü görüştü (+video)

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında ayaküstü görüştü.
Abbas Erakçi, BRICS toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için dün Yeni Delhi kentine gitti.
Yeni Delhi'nin ev sahipliğinde 14-15 Mayıs'ta BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'ın başkanlık edeceği toplantıda yetkililer, küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.
