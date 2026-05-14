Erakçi: İran için askeri bir çözüm yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistan’da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Erakçi, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinerek, “Bildiğiniz üzere İran bir yıldan kısa bir süre içinde ABD ve İsrail tarafından iki acımasız ve yasadışı saldırının hedefi oldu. Halkımıza yönelik saldırılar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) sunmuş olduğu raporlar ve hatta ABD’nin kendi istihbarat teşkilatlarının tahminleriyle çelişen asılsız iddialarla gerekçelendirildi. Gerçek şu ki, İran da birçok bağımsız ülke gibi yasadışı yayılmacılığın ve savaş kışkırtıcılığının kurbanı oldu” dedi

“Pervasız macera arayanlar, bu eylemlerin jeopolitik çıkarlarına uygun olduğunu düşünebilir; ancak uluslararası toplum bölgesel istikrarsızlığın saldırganlar da dahil olmak üzere tüm taraflar için kayıp-kayıp kazandırdığını anlamış oldu” diyen Erakçi, İran’ın istikbar güçlerine asla boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Erakçi, “Ben kadim bir ülkeden geliyorum; bu ülkenin liderleri, bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için cesurca halklarının yanında durdu ve ulusal değerler uğruna canlarını bile feda ettiler” ifadesini kullandı.

Erakçi, sözlerine şöyle devam etti:

"İran'ın yenilmez olduğunu artık herkesin anlaması gerek. Ülkemiz baskı altına alındığında her zaman eskisinden daha güçlencek ve birlik ve beraberlik içinde hareket edecektir. Özgürlüğümüzü ve topraklarımızı savunmak için tüm gücümüzle savaşmaya hazır olduğumuz gibi, diplomasiyi sürdürmeye ve korumaya da aynı derecede hazırız.

Defaatle vurguladığım gibi İran'la ilgili herhangi bir konu için askeri bir çözüm yok. Biz İranlılar hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmeyeceğiz, aksine saygıyla karşılık vereceğiz. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz yabancı saldırganlara sert ve yıkıcı bir karşılık vermeye hazırdır. Halkımız barışseverdir ve savaş istemez. Bu utanç verici durumda, biz saldırgan değil, mağdur tarafıyız"

İran ile dayanışma gösteren BRICS grubuna teşekkür eden Erakçi, BRICS ülkelerini ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınamaya çağırdı.

