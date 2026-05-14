14 May 2026 16:12

Fas'ın Şam Büyükelçiliği yeniden açılıyor

Fas Dışişleri Bakanı Naser Burita, ülkesinin Şam Büyükelçiliğini yakında yeniden açacağını bildirdi.

Fas Krallığı, yaklaşık 14 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı.

Arap medyasına göre, Fas Dışişleri Bakanı Naser Burita, Suriye'deki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile başkent Rabat’ta düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin Şam Büyükelçiliğini yakında yeniden açacağını duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanı da, “Bugün Rabat'taki Suriye büyükelçiliğini açacağız” dedi.

Fas, 2012 yılında, Suriye'de Beşar Esad yönetimi döneminde artan şiddet olaylarını gerekçe göstererek Şam’daki büyükelçiliğini kapatmış ve Suriyeli büyükelçiyi sınır dışı etmişti. Esad yönetimi ise bu adıma karşılık vererek Fas büyükelçisini ülkeden göndermişti.
Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tamamen kopmasına neden olmuştu.

