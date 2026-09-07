Meksika’da dini tören sırasında havai fişek patlaması: 10 ölü, 64 yaralı

Haber kaynakları, Meksika’nın Temascalcingo kentinde bulunan «Nuestra Señora de la Luz» Kilisesi yakınlarında düzenlenen dini bir tören sırasında havai fişeklerin patlaması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Associated Press’in haberine göre patlama, kilisenin bitişiğindeki ve havai fişeklerin depolanması için kullanılan bir binada meydana geldi. Patlamanın şiddeti nedeniyle binanın bir bölümü çöktü.

Olay, yüzlerce kişinin dini törene katılmak ve havai fişek gösterisini izlemek üzere bölgede bulunduğu sırada yaşandı.

Yerel yetkililer, olayda 10 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında iki rahibin de bulunduğu belirtildi.

Patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, Meksika Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.