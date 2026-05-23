  1. Dünya
  2. Afrika
23 May 2026 15:28

Katar ve Mısır arasında İran görüşmesi

Katar ve Mısır arasında İran görüşmesi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüştü.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ve bunları geliştirmenin yolları değerlendirildi.

Taraflar özellikle ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes sürecini ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları ele aldı.

Al Sani, görüşmede tarafların yürütülen arabuluculuk girişimlerine olumlu yaklaşmasının önemine dikkat çekerek, krizin nedenlerinin diyalog ve barışçıl yollarla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılmasının bölgede yeniden gerilim yaşanmasını önleyeceğini belirten Al Sani, bunun bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

News ID 1936733

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler