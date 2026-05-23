Pezeşkiyan-Münir görüşmesinin detayları belli oldu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir Tahran'da görüştü.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran-ABD görüşmelerine sağlanan kolaylaştırıcı rol nedeniyle Pakistan’a teşekkür etti.

"İslam dünyasında birlik ve dayanışma zorunludur"

Pezeşkiyan, İslam dünyasındaki birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Biz Müslümanlar tek bir vücuduz ve birlik olmaktan başka çaremiz yok. Ortak işbirliği ile hem kendimizin hem de dünya Müslümanlarının durumunu iyileştirmek için çaba göstermeliyiz” dedi.

İran’ın uluslararası hukuk çerçevesine bağlılığını pratikte kanıtladığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Biz sadece milletimizin meşru ve yasal haklarını elde etme peşindeyiz. Ancak Amerikalılarla müzakere konusundaki geçmiş tecrübelerimiz, azami dikkatli olmamız gerektiğini bize hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ABD bu çatışmadan galip çıkmayacak"

Savaşın hiçbir tarafa yaratı olmadığını belirten Pezeşkiyan, şunları kaydetti: "ABD bu çatışmadan galip çıkmayacaktır; bu süreçte bölge ve dünya ülkeleri ciddi zararlar görecektir. Bölgede savaştan kendi menfaatlerini sağlayan tek taraf Siyonist rejimdir”

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran halkının Washington yönetimine güvenmediğine dikkat çekerek, "Böylesi bir ortamda İran, Pakistan gibi dost ülkelerle kurduğu kardeşlik ilişkilerine dayanarak müzakere yolunu seçmiştir. Ancak temel hedefimiz, uygun ve gerekli yöntemlerle sadece İran milletinin çıkarlarını temin etmektir" diye konuştu.

Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı da görüşmelerin iyi yönde ilerlediğini söyledi.

