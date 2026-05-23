Erakçi’nin telefon diplomasisi sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erakçi, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Erakçi, bölgedeki gerilimlerin tırmanmasını önlemek ve ABD ile Siyonist rejimin İran'a karşı dayattığı savaşı sona erdirmek için yürütülen son diplomatik çabalar hakkında Suudi mevkidaşına bilgi verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erakçi’nin, Katarlı ve Mısırlı mevkidaşları ile yaptığı telefon görüşmelerinde, son diplomatik çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Katar medyasına göre; Al Sani, Abbas Erakçi ile bölgesel güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı. Görüşmede, krizin çözümü için kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması gerektiği ve tüm tarafların yapıcı şekilde sürece katılımının önemine vurgu yapıldı.