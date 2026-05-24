Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran devlet televizyonuna yaptığı ziyarette, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’ın nükleer programına dair Pezeşkiyan, "Dünyaya, nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız” dedi.

Cumurbaşkanı Pezeşkiyan, İranlı müzakere heyetinin ülkenin onuru ve haysiyeti söz konusu olduğunda asla geri adım atmayacağını vurguladı.

İran’ın istikrarsızlık ve huzursuzluk meydana getirme taraftarı olmadığını belirten Pezeşkiyan, buna rağmen İsrail’in istikrarsızlığı sürdürmek için her fırsatı değerlendirdiğini ve "Büyük İsrail" hayali peşinde koştuğunu ifade etti.

