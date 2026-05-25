İranlı komutan Tuğgeneral Cihanşahi'den sert uyarı

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Cihanşahi, bugün yaptığı açıklamada, 24 Mayıs Hürremşehr Kurtuluş Günü’ne değinerek, “Hürremşehr’in işgalden kurtuluşu İran halkının gösterdiği direnişi ve silahlı kuvvetlerin gücünü yansıtıyor” dedi.

Düşmanların İran’la karşı karşıya gelecek güce sahip olmadığını belirten Tuğgeneral Cihanşahi, “İslam Devrimi'nin şanlı zaferinin ilk günlerinden bugüne kadar, ülkemiz hiçbir düşmanın onunla baş edemeyeceğini kanıtlamıştır” ifadesini kullandı.

İranlı komutan, düşmanların tehditlerine sert tepki göstererek, şöyle devam etti:

"Düşman yeniden hata yaparsa, muzaffer İran Ordusu ve kahraman Devrim Muhafızları Ordusu, aziz İran milletinin birlik ve beraberliğiyle birlikte, geçmişe kıyasla çok daha sert bir yanıtla karşılaşacaktır"

Tuğgeneral Cihanşahi, İran Kara Kuvvetleri’nin ülke sınırlarını savunmaya hazır olduğunu ifade ederek, "Kara Kuvvetleri tüm sınırlarda eli tetikte ve sınırlara yönelik hiçbir endişe veya tehdit yok. İran'a kim yan bakarsa anında sert bir yanıtla karşılaşacaktır" diye konuştu.