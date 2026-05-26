26 May 2026 10:13

Erakçi'den Çin’deki maden faciası için taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Çin’in Şansi eyaletinde çok sayıda işçi ve madencinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan maden kazası nedeniyle Çin halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı yayımladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Çin’de çok sayıda işçi ve madencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan maden kazası nedeniyle X platformunda Çince bir taziye mesajı yayımladı.

Erakçi mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Shanxi Province’ndeki maden kazasında çok sayıda işçi ve madencinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması büyük üzüntüye neden olmuştur.

İran İslam Cumhuriyeti hükümeti ve halkı adına, dost China hükümeti ve halkına, özellikle de hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziye ve dayanışma duygularımı iletiyorum. Yüce Allah’tan yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifa diliyorum.”

