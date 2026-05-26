İran'dan "Olası saldırıya verilecek yanıt daha ağır olacaktır" uyarısı

İran Silahlı Kuvvetleri Kıdemli Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şekarçi, El Cezire kanalına verdiği röportajda, İran'ın olası bir savaşa hazır olduğunu belirterek, ABD ve İsrail tarafından yeni bir saldırı gerçekleşmesi halinde İran’ın hedef listesini belirlediğini söyledi.

Açıklamasında, “Yeni bir saldırıya verilecek yanıt, geçmişte verilen karşılıklardan farklı olacaktır. Düşmanlar yeni sürprizler ve yeni taktiklerle karşılaşacaktır” ifadelerini kullanan Tuğgeneral Şekarçi, bölgenin yeni bir savaş sürecine girmesi halinde İran’ın saldırılarının kapsamının genişleyebileceğini ve önceki iki çatışmaya kıyasla daha yoğun olacağını belirtti.

İranlı yetkili ayrıca, savaşın yeniden başlaması ve İran’ın petrol ihracatının engellenmesi durumunda, İran’ın bölgedeki petrol çıkışlarını da engellemeye çalışacağını söyledi.

Tuğgeneral Şekarçi, Hürmüz Boğazı hakkında ise, İran’ın bu stratejik deniz yolunu güvenliğin sağlanması ve uluslararası ticaret ile ekonominin korunması amacıyla “kararlı şekilde yöneteceğini” ifade etti.