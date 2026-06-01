İran'dan ABD'ye misilleme: Tekrarı halinde yanıt çok farklı olacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada, ABD ordusunun Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik Adası'ndaki bir iletişim kulesine düzenlediği saldırının ardından misilleme gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin saldırının gerçekleştirildiği hava üssünü hedef aldığı ve önceden belirlenen hedeflerin imha edildiği ifade edildi.

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri ayrıca, ABD'nin benzer saldırıları tekrarlaması durumunda İran'ın vereceği karşılığın tamamen farklı olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, böyle bir durumda doğacak sonuçların sorumluluğunun "saldırgan ve çocuk katili ABD rejimine" ait olacağı belirtildi.