İran ve Moritanya dışişleri bakanları arasında görüşme

Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre Erakçi, Filistin'e destek vermek ve Siyonist rejimin İslam dünyasının çıkarlarına yönelik komplolarına karşı koymak amacıyla, İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Moritanya Dışişleri Bakanı ise, ülkesinin Cumhurbaşkanı'nın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a selamlarını ileterek, İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki önemli ve etkili konumuna ve rolüne dikkat çekti. Ayrıca ülkesinin ikili ilişkiler alanında ve İslam İşbirliği Teşkilatı düzeyinde iki ülke arasındaki etkileşim ve iş birliğini güçlendirmeye verdiği önemi vurguladı.

İki taraf, görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülkenin uluslararası platformlarda iş birliği ile karşılıklı destek sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.