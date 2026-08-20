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20 Ağu 2026 09:27

Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile telefonda görüştü

Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, çarşamba günü öğleden sonra Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, çarşamba günü öğleden sonra Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler, mevcut durumun farklı boyutları, diplomatik girişimler ve siyasi çözüm yollarını ilerletmeye yönelik çabalar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre, taraflar bu görüşmede bölgedeki son gelişmeleri ve mevcut durumun farklı boyutlarını değerlendirirken, son diplomatik gelişmeler, siyasi ve diplomatik çözüm yollarının ilerletilmesine yönelik devam eden çabalar ile istişare ve iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

News ID 1938027

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