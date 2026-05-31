İran’dan Danimarka istihbaratının suçlamalarını ret

İran’ın Kopenhag Büyükelçiliği, Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi’nin (PET) son değerlendirme raporunda yer alan iddia ve suçlamaları reddeden bir açıklama yayımladı.

Büyükelçilik açıklamasında, İran’a yöneltilen suçlamaların somut ve tartışmasız delillerden ziyade genel değerlendirmelere ve iddialara dayandığı öne sürüldü.

Açıklamada, İran’ın Danimarka topraklarında gerçekleştirildiği iddia edilen faaliyetlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını defalarca resmî olarak reddettiği belirtilerek, PET’in son yıllardaki raporlarında “İran tehdidi” konusunda tekrarlanan ve gerçeği yansıtmayan bir tablo çizdiği savunuldu.

Büyükelçilik, PET raporunda yer verilen iki dosyaya da özel olarak değindi. Bunlardan ilki, 2018 yılında ayrılıkçı Arap Kurtuluş Hareketi Ahvaz’ın (ASMLA) bir liderine yönelik Danimarka’da suikast girişimi iddiası, ikincisi ise 2024 yılında Kopenhag’daki İsrail Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı olayı oldu.

İran tarafı, her iki dosyada da İran devletinin müdahil olduğunu kanıtlayan somut delillerin ortaya konulmadığını ileri sürdü. Açıklamada ayrıca, ASMLA üyelerinin daha sonra yabancı destek almak, casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve şiddet içeren operasyonlarla bağlantılı olmakla suçlanıp mahkûm edildikleri ifade edildi.

Kopenhag’daki İsrail Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıyla ilgili olarak ise, mahkeme sürecinde hüküm giyen kişilerin İran ile bağlantılarına dair herhangi bir beyanda bulunmadıkları kaydedildi.

Büyükelçilik açıklamasında, tüm bu unsurların İran’ın haksız şekilde bir tehdit kaynağı olarak gösterildiğini ortaya koyduğu savunularak, İran’ın aslında düşmanca eylemlerin ve siyasi baskıların hedefi olduğu belirtildi.

Açıklamanın sonunda, İran’a yönelik suçlamaların gerçek ve belgelenmiş bir tehditten ziyade, ülkeyi siyasi ve uluslararası alanda yalnızlaştırmayı amaçlayan daha geniş kapsamlı bir politikanın parçası olduğu belirtildi.