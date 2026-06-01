Hürmüz Boğazı için İran-Umman temasları sürüyor

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Burucerdi, İran Meclisi'nde Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve idaresine ilişkin hazırlanan tasarının yasama sürecinde olduğunu belirtti.

Burucerdi, tasarının resmî olarak görüşülebilmesi için Meclis Genel Kurulu'nun çalışmalarına başlamasını beklediklerini ifade ederek, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki yönetim ve denetiminin hâlihazırda uygulandığını, yeni düzenlemenin ise bu durumu yasal zeminde daha da güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

İranlı milletvekili, ABD'nin İran'ın yeni kurduğu ve boğazdan geçiş taleplerini incelemekle görevli olduğunu belirttiği bir kurumu yaptırım listesine almasını, İran'ın bölgede etkin bir yönetime sahip olduğunun göstergesi olarak değerlendirdi.

Burucerdi, mevcut durumda İran'ın boğaz üzerindeki egemenlik, denetim ve yönetim yetkilerini kullandığını savunarak, söz konusu uygulamaların bir yasa ile kalıcı hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nın hukuki statüsüne de değinen Burucerdi, Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman karasularında bulunduğunu belirterek, boğazın yönetimine ilişkin kararların yalnızca bu iki ülke tarafından alınabileceğini ifade etti.

Burucerdi ayrıca, İranlı yetkililerin Umman tarafıyla çeşitli temaslar yürüttüğünü ve görüşmelerin, Hürmüz Boğazı'nın ortak yönetimine ilişkin bir çerçeve oluşturmak amacıyla devam ettiğini söyledi.

Burucerdi, ABD'nin baskılarına rağmen Umman'ın da müzakerelerde iş birliği içinde hareket ettiğini bildirdi.