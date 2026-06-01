Pezeşkiyan, Japonya Başbakanı ile bölgedeki durumu görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Japonya Başbakanı Takaichi Sanae ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Pezeşkiyan, Tahran ile Tokyo arasında ekonomik ve teknik işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki gelişmelere değinen Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki sorunları ve gerilimleri diyalog ve diplomasi yoluyla çözme kararlılığını vurguladı.

Pezeşkiyan, Lübnan'da ateşkesin ihlal edilmesine sert tepki göstererek, Siyonist rejimin eylemlerine ABD’nin verdiği siyasi ve askeri desteğin endişe verici olduğunu ifade ederek, uluslararası toplumu bu süreci durdurmada etkili bir rol oynamaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, uluslararası sularda güvenlik ve seyrüsefer özgürlüğünün önemini vurgulayarak, “İran İslam Cumhuriyeti deniz trafiğini kolaylaştırmaya tamamen hazırdır. Ana sorun, ABD’nin İran gemilerine ve deniz ticaretine uyguladığı ablukadan kaynaklanmaktadır” dedi.

Pezeşkiyan, Tahran'ın Japonya ile ilgili gemi trafiği konusunu ciddiyetle ele alacağını belirterek, Japon gemilerinin sorunsuz ve daha kolay geçişi için bir rota sağlamaya çalışacağız” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, “İran, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği sürecini normalleştirmek ve bu stratejik geçidin istikrarını ve güvenliğini korumak için elinden gelen her türlü önlemi alacaktır” diye konuştu.