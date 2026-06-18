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18 Haz 2026 16:57

Pezeşkiyan: İran-ABD anlaşması tarihi bir belgedir

Pezeşkiyan: İran-ABD anlaşması tarihi bir belgedir

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında imzalanan anlaşmayı “tarihi bir belge” olarak nitelendirerek, kalıcı barışın karşılıklı saygı temelinde sağlanabileceğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan, İran ile ABD arasında imzalanan anlaşma belgesine işaret ederek, bunun tarihi bir belge ve güçlü İran’ın dünyaya verdiği bir mesaj olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabında İran ile ABD arasında imzalanan anlaşma belgesini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu, tarihi bir belge ve güçlü İran’ın mesajıdır: Barış, karşılıklı saygı gölgesinde gerçekleşecektir.

İran İslam Cumhuriyeti, onurunu ve bağımsızlığını koruyarak dünya barışına, ilerlemeye ve bölgesel iş birliğine her zaman bağlı kalmış ve bağlı kalmaya devam edecektir.”

News ID 1937127

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