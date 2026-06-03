Gadir-i Hum için yarın Tahran'da dev kutlama yapılacak

Tahran, Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle Tahran İmam Hüseyin (a.s) Meydanı'ndan Azadi Meydanı'na kadar uzanan 10 kilometrelik bir kutlamaya ev sahipliği yapacak.

Etkinliğin koordinatörü Sasan Zare, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Son üç yılda, ülkenin farklı şehirlerinde düzenlenen kutlama etkinliklerine yaklaşık bir milyon 200 bin kişi katıldı" dedi.

Zare, "Bu yıl Tahran’daki etkinlik yerel saatle 15.00 ile 20.00 arasında düzenlenecek” ifadesini kullandı.

Sasan Zare, 10 kilometrelik güzergâhta 2 bin ikram çadırının kurulacağını belirtti.

''Gadir'' Müslümanların en önemli bayramlarından biridir. Tarihe ve çok sayıda kaynağa göre bu günde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), kendisine bir halef seçer ve takipçilerinin liderliğini ‘Ebu Talib’ oğlu ‘Ali’ye emanet eder ve Allah'ın emriyle ona "veli, kardeş ve halef" adını verir.

