İran Donanması: ABD'ye ait savaş gemileri Umman Denizi'nden çekildi

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD'ye ait DDG-103 ve DDG-87 destroyerlerinin Umman Denizi'ni terk ederek Hint Okyanusu'na yöneldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, İran Deniz Kuvvetleri'nin Kadir füzeleri ve yeni nesil Şehid Danai saldırı tipi insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği uyarı atışlarının ardından söz konusu savaş gemilerinin bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, operasyon ABD Donanması'na bağlı unsurların bölgedeki faaliyetlerine karşı yürütülen deniz güvenliği operasyonları kapsamında gerçekleştirildi.

İran tarafı ayrıca, ABD'nin USS George H.W. Bush görev grubu bünyesinde faaliyet gösteren unsurların yanı sıra, USS Tripoli adlı amfibi hücum gemisinin de son günlerdeki gelişmeler sonrasında Umman Denizi'ni terk ettiğini bildirdi.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Harekât Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki Amerikan faaliyetlerinin deniz ticareti ve güvenliğini olumsuz etkilediği öne sürülerek, gerektiğinde daha uzun menzilli füze sistemlerinin kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki deniz güvenliğinin korunmasına yönelik operasyonların sürdürüleceği vurgulandı.