İran: Umman Denizi'nde ABD-İsrail bağlantılı gemi hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada, ABD ordusunun İran'a ait Lian Star adlı gemiye Umman Denizi'nde saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bu saldırıya karşılık olarak Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin misilleme operasyonu gerçekleştirdiği ve ABD-İsrail bağlantılı MSC Sariska adlı gemiyi seyir füzesiyle hedef aldığı bildirildi.

Devrim Muhafızları ayrıca bölgede ABD güçleri tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir yeni saldırının kararlı bir karşılıkla yanıtlanacağını vurguladı.