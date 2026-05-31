31 May 2026 14:05

Son 24 saatte Hürmüz Boğazı’ndan 28 gemi geçti

Devrim Muhafızları Donanması, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 28 geminin geçiş yaptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler dahil olmak üzere 28 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin akıllı kontrol şeklinde yönetildiği ifade edildi.

Hürmüz Boğazı, Ortadoğu'da, Fars Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan dar, uzun ve jeopolitik önemi yüksek bir su yoludur.

