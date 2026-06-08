  1. İran
8 Haz 2026 07:58

İran'dan İsrail'e karşı yeni saldırı dalgası

İran'dan İsrail'e karşı yeni saldırı dalgası

İran silahlı kuvvetleri, İsrail'e ait hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlattı.

İran, İsrail hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirdi.

Al Mayadeen'in aktardığına göre, İsrail İç Cephe Komutanlığı İran'ın Tel Aviv ve işgal altındaki Kudüs yönüne yeni bir füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Siyonist medya kuruluşları da İran'ın yeni füze saldırısının başlamasının ardından işgal altındaki toprakların kuzey ve merkez bölgelerinde alarm sirenlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Medya kaynakları ayrıca, işgal altındaki Filistin'in birçok bölgesinde, özellikle de işgal altındaki Kudüs'te, peş peşe ve güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

News ID 1936962

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